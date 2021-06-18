Словакия свернет вакцинацию российским препаратом «Спутник V» по весомой причине
Словакия прекратит запись на вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Власти закончат прививать им по одной причине.
Как пишет Novinky. cz со ссылкой на главу Минздрава страны Владимира Ленгварского, интерес к препарату в Словакии оказался ниже, чем ожидалось. В связи с этим с 30 июня вакцинацию «Спутником V» свернут.
Страна закупила 200 тысяч доз препарата. Планировалось привить 100 тысяч граждан. Однако вакцинироваться изъявили желание только 10 тысяч словаков.
Срок годности купленных ампул истечет в конце июля. Словакия попробует продать оставшиеся вакцины или передать в качестве пожертвования.
Словакия - вторая страна в Евросоюзе, которая одобрила использование «Спутника V», несмотря на отсутствие разрешения европейского регулятора. Из-за одобрения российской вакцины в стране разразился скандал, в результате которого в отставку был вынужден уйти премьер-министр Игорь Матович.