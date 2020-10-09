Нарушения мер по COVID-19: в Москве закрыли отделение банка

Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Москве провело проверку на предмет нарушения санитарных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Как оказалось, в одном из отделений «Альфа-банка» были нарушения. Речь идет об отсутствии у посетителей масок, а в помещении дезинфекторов и запаса средств индивидуальной защиты. Также руководство не смогло предоставить документы о прохождении сотрудниками теста на COVID-19.

Отделение на улице Люблинская опечатано, банку грозит штраф до полумиллиона рублей или приостановление деятельности до 90 суток, пишет «Коммерсант».

Как сообщалось, в Москве работники различных городских структур сдают данные для оформления разрешений на передвижение по городу. Источники в МВД говорят о возможном введении пропускного режима в ближайшие две недели.

Пропуска оформили сотрудникам автобазы управления делами президента. Некоторым выдали соответствующие бумаги с печатью и подписями.