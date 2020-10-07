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Москва готовится к введению пропускного режима

Лилия Караева
7 октября, 2020 11:36
1 мин
Пропуска
Mos.ru

В Москве работники различных городских структур сдают данные для оформления разрешений на передвижение по городу. Источники в МВД говорят о возможном введении пропускного режима в ближайшие две недели.

Пропуска оформили сотрудникам автобазы управления делами президента. Некоторым выдали соответствующие бумаги с печатью и подписями.

В документах говорится: «В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции деятельность предприятия не приостанавливается. Просим не препятствовать передвижениям с целью выполнения возложенных должностных обязанностей».

Источники в ГИБДД заявили, что окончательного решения о введении пропусков нет. В ведомстве полагают, что это может произойти «на горизонте 14 дней», передает Telegram-канал Baza.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин поручил заблокировать социальные карты пенсионеров и школьников, чтобы запереть их по домам.

темы
Москва
коронавирус
пропуска
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