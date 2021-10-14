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Народный артист России Валерий Гаркалин вышел из комы
14 октября, 2021 15:15
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Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look press
Народный артист России Валерий Гаркалин вышел из комы. Комплексное лечение дало положительные результаты, его состояние улучшилось.
Состояние 67-летнего артиста начало улучшаться и ему отменили часть препаратов. Температура тела тоже пришла в норму, сообщает KP.ru.
Гаркалин попал в Коммунарку с коронавирусом 2 октября. Состояние актера ухудшалось, позже он попал в реанимацию, его одновременно подключили к двум аппаратам — ИВЛ и ЭКМО.
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