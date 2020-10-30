Напавший на полицейских в Татарстане был рад съехать от ушедшей в религию матери

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Напавший накануне на полицейский участок Виталий Антипов снимал однокомнатную квартиру.

По словам родственников 16-летнего подростка, он был очень рад жизни отдельно от семьи. Он работал официантом в кафе.

Как отмечает телеграм-канал «Mash», мама напавшего работала в банке. Однако спустя несколько лет она с головой ушла в религию. Знакомые не узнавали ее на улицах, так как она покрывала голову и ходила в длинном платье.

Ранее в Татарстане полицейские застрелили 16-летнего подростка, который кидал в здание отдела бутылки с зажигательной смесью и ранил одного из правоохранителей ножом. Инцидент произошел около полуночи 30 октября в городе Кукмор.