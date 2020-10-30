Новости Общество
Общество
Напавший на полицейских в Татарстане был рад съехать от ушедшей в религию матери
30 октября, 2020 12:34
1 мин
фото: Flickr
Напавший накануне на полицейский участок Виталий Антипов снимал однокомнатную квартиру.
По словам родственников 16-летнего подростка, он был очень рад жизни отдельно от семьи. Он работал официантом в кафе.
Как отмечает телеграм-канал «Mash», мама напавшего работала в банке. Однако спустя несколько лет она с головой ушла в религию. Знакомые не узнавали ее на улицах, так как она покрывала голову и ходила в длинном платье.
Ранее в Татарстане полицейские застрелили 16-летнего подростка, который кидал в здание отдела бутылки с зажигательной смесью и ранил одного из правоохранителей ножом. Инцидент произошел около полуночи 30 октября в городе Кукмор.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин