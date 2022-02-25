Новости – Люди
Люди
Нападаешь – не поёшь: Россию оставили без «Евровидения»
25 февраля, 2022 19:46
1 мин
1 мин
Youtube
Россия не будет принимать участие в конкурсе «Евровидение» в 2022 году, её исключили. Об этом заявил Европейский вещательный союз (EBU) после обращения организаторов конкурса.
По сообщению EBU, рекомендацию об исключении РФ направил руководящий орган «Евровидения». Там посчитали что действия России нарушают ценности EBU, а также могут нанести репутационный ущерб конкурсу в связи со вторжением в Украину.
Ранее отказаться от участия в «Евровидении» предложил продюсер Иосиф Пригожин.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости