Иосиф Пригожин: Не надо ходить там, где вам не рады
Продюсер и доверенное лицо президента России Иосиф Пригожин предложил России отказаться от участия в конкурсе «Евровидение-22».
«Учитывая обстановку на Украине я бы вообще закрыл «Евровидение»,- заметил музыкальный предприниматель в беседе с журналистами. - Гори оно синим пламенем… Не надо ходить там, где вам не рады». Портал «Ura.ru» приводит также нелесные высказывания Пригожина в адрес Запада, который, по мнению доверенного лица Владимира Путина на его четвертых выборах, применяет в своей политике двойные стандарты и подвергает репрессиям любое мнение, отличающееся от мнения Европы и США.
Напомним, сразу после ввода российских военных частей на Украину, финская государственная телерадиокомпания YLE предложила организаторам «Евровидения» не приглашать Россию в Турин. Финны заявили, что будут бойкотировать мероприятие, если в конкурсе примет участие представитель России. Такое же заявление сделала и Швеция.