Найдено объяснение влияния COVID-19 на глаза

Общество

Стало известно об обострении аллергического конъюнктивита и других проблем с глазами при заболевании COVID-19.

Как сообщила врач-офтальмолог Ирина Лещенко, коронавирус способствует обострению хронических заболеваний, и глазные болезни, такие как, например, аллергический конъюнктивит, не являются исключением.

Лещенко рекомендовала людям с хроническими заболеваниями глаз, например с глаукомой, перенесшим коронавирус, пройти медицинский осмотр, проверить внутриглазное давление, чтобы не пропустить симптомы обострения болезни, сообщает радио Sputnik.

Ранее глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в ученым удалось создать тест-систему на коронавирус, которая даёт результат в течение 90 минут.