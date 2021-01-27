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Найдено объяснение влияния COVID-19 на глаза

Артем Денисов
27 января, 2021 04:01
1 мин
Артем Денисов
27 января, 2021 04:01
1 мин
глаз
pixabay.com

Стало известно об обострении аллергического конъюнктивита и других проблем с глазами при заболевании COVID-19.

Как сообщила врач-офтальмолог Ирина Лещенко, коронавирус способствует обострению хронических заболеваний, и глазные болезни, такие как, например, аллергический конъюнктивит, не являются исключением.

Лещенко рекомендовала людям с хроническими заболеваниями глаз, например с глаукомой, перенесшим коронавирус, пройти медицинский осмотр, проверить внутриглазное давление, чтобы не пропустить симптомы обострения болезни, сообщает радио Sputnik.

Ранее глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в ученым удалось создать тест-систему на коронавирус, которая даёт результат в течение 90 минут.

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