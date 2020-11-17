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Найден новый способ борьбы с телефонными мошенниками в России

Артем Денисов
17 ноября, 2020 05:28
2 мин
смартфон
Фото: pixabay.com

Минцифры подготовило проект закона, который обяжет операторов связи устанавливать системы противодействия телефонным мошенникам (фроду).

Речь идет о трафике, при котором вызов абонента осуществляется по подменным номерам, с использованием специальных технических средств или несанкционированном использовании доступа к операторскому оборудованию. К фроду хотят прировнять любые рекламные звонки и сообщения, которые распространяются без согласия абонентов, которые смогут жаловаться на спам и мошенничество на специальный номер. Если после проверки оператор подтвердит факт рекламы, то номера, с которых поступают рассылки и звонки, будут заблокированы.

Как говорят эксперты, инициатива может привести к блокировке добросовестных номеров либо же к росту расходов операторов, пишет «Коммерсант».

Как сообщалось, номер телефона позволяет злоумышленникам получить больше личной информации, чем может показаться.

Мошенники могут узнать ФИО и паспортные данные владельца, и по ним выяснить, владеет ли человек недвижимостью или автомобилями. Задача упрощается тем, что большая часть баз данных россиян до сих пор находится в открытом доступе.

темы
мошенники
мошенничество
Минцифры
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