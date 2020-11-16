Мошенники могут узнать по номеру телефона ФИО и паспортные данные

Фото: pixabay.com

Номер телефона позволяет злоумышленникам получить больше личной информации, чем может показаться.

Как сообщил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, мошенники могут узнать ФИО и паспортные данные владельца, и по ним выяснить, владеет ли человек недвижимостью или автомобилями. Задача упрощается тем, что большая часть баз данных россиян до сих пор находится в открытом доступе.

Можно узнать, когда и как человек участвовал в судебных тяжбах, находился ли в розыске, есть ли у него долги, кредиты и штрафы и на какую сумму.

Полностью обезопаситься от этого поможет электронный паспорт либо двухфакторная авторизация к важным сервисам, пишет «Прайм».

Ранее в Сбербанке сообщили о новой схеме телефонного мошенничества. Теперь, чтобы выуживать деньги у граждан, злоумышленники звонят россиянам от имени прокуратуры.

Мошенники рассказывают о неких следственных действиях в отношении сотрудников банка и просят перевести деньги на специальный счет.