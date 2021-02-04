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Найден эффективный препарат против COVID-19

Артем Денисов
4 февраля, 2021 00:12
1 мин
Артем Денисов
4 февраля, 2021 00:12
1 мин
коронавирус
pixabay.com

Британские и китайские ученые подтвердили перспективность для лечения коронавируса существующего препарата тапсигаргина.

Согласно исследованиям, он действует в сотни раз эффективнее других антивирусных средств. Кроме того, он способен лечить комплексные инфекции, например, коронавирус и грипп.

Препарат растительного происхождения в малых дозах активирует врожденный антивирусный иммунный ответ против «простудных» коронавирусов, респираторно-синцитиального вируса и вируса гриппа А.

Препарат эффективен как в качестве профилактического средства, так и во время активной инфекции.

Еже одно преимущество - возможность его приема как людьми, так и домашними животными, сообщает РИА «Новости».

Напомним, от осложнений коронавируса вероятность смерти у людей азиатского происхождения и чернокожих выше, чем у представителей европеоидной расы. К такому выводу пришли ученые из Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust.

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