Найден эффективный препарат против COVID-19

Общество

Британские и китайские ученые подтвердили перспективность для лечения коронавируса существующего препарата тапсигаргина.

Согласно исследованиям, он действует в сотни раз эффективнее других антивирусных средств. Кроме того, он способен лечить комплексные инфекции, например, коронавирус и грипп.

Препарат растительного происхождения в малых дозах активирует врожденный антивирусный иммунный ответ против «простудных» коронавирусов, респираторно-синцитиального вируса и вируса гриппа А.

Препарат эффективен как в качестве профилактического средства, так и во время активной инфекции.

Еже одно преимущество - возможность его приема как людьми, так и домашними животными, сообщает РИА «Новости».

Напомним, от осложнений коронавируса вероятность смерти у людей азиатского происхождения и чернокожих выше, чем у представителей европеоидной расы. К такому выводу пришли ученые из Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust.