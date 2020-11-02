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Найден дешевый способ избежать заражения гриппом и коронавирусом одновременно

Артем Денисов
2 ноября, 2020 02:35
2 мин
термометр
Фото: pixabay.com

Заразиться COVID-19 и гриппом одновременно возможно, что несет высокий риск летального исхода, так как иммунитету сложно справиться сразу с двумя инфекциями.

Как сообщил врач медицинского центра в Портленде Рави Томар, в случае одновременного заражения гриппом и коронавирусом, пациенту понадобится гораздо больше времени на выздоровление.

Больше всего этого стоит опасаться пожилым людям старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями, в том числе с диабетом, астмой и сердечно-сосудистыми болезнями.

Томар видит выход из ситуации с двойным заражением в ношении защитных масок и соблюдении дистанции, пишут «Известия».

Напомним, несмотря на рекомендации врачей, не все россияне носят маски перчатки в общественных местах. О том, как убедить граждан пользоваться средствами рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

По словам депутата, основная причина игнорирования масок – финансовая, люди не хотят тратить деньги на покупку средств защиты.

темы
здоровье
коронавирус
грипп
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