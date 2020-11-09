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Над Арменией сбит российский боевой вертолёт
9 ноября, 2020 18:56
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Youtube / История Оружия
Источник в силовых структурах России сообщил, что над Арменией, предположительно, был сбит российский боевой вертолёт. Об этом сообщило издание Sputnik Армения.
По словам источника, вертолёт был сбит со стороны Нахичевани (автономная республика в составе Азербайджана).
«Предположительно, со стороны Нахичевани был сбит российский вертолет. Он упал на территории Армении», - приводит слова источника «Sputnik Армения».
Официального подтверждения информации о крушении вертолёта пока нет.
Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что борьба в Карабахе будет продолжаться до тех пор, пока территорию не покинут армянские «оккупанты».
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