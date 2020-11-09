Youtube / Euronews по-русски

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Азербайджан не прекратит борьбу за Нагорный Карабах, пока эта территория полностью не перейдёт под его контроль. Сам Карабах турецкая сторона считает оккупированным силами Армении.

«Турция не молчала и не будет молчать по поводу оккупации азербайджанских земель. С освобождением Шуши наши надежды многократно укрепились. Флаг борьбы не опустится вплоть до освобождения от оккупации всего Карабаха, включая возвращение Кельбаджара и Лачина их настоящим хозяевам», - цитирует заявление Эрдогана РИА «Новости».

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе начался конфликт между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвиняют друг друга в начале вооруженного противостояния. Столица непризнанной Нагорно Карабахской Республики, Степанакерт, подвергся артиллерийским обстрелам.

Ранее стало известно, что Азербайджан взял под контроль более 20 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.