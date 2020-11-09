Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Эрдоган: Борьба в Карабахе будет продолжаться до полного освобождения от оккупации

Антон Мельников
9 ноября, 2020 17:47
1 мин
Youtube / Euronews по-русски
Youtube / Euronews по-русски

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Азербайджан не прекратит борьбу за Нагорный Карабах, пока эта территория полностью не перейдёт под его контроль. Сам Карабах турецкая сторона считает оккупированным силами Армении.

«Турция не молчала и не будет молчать по поводу оккупации азербайджанских земель. С освобождением Шуши наши надежды многократно укрепились. Флаг борьбы не опустится вплоть до освобождения от оккупации всего Карабаха, включая возвращение Кельбаджара и Лачина их настоящим хозяевам», - цитирует заявление Эрдогана РИА «Новости».

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе начался конфликт между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвиняют друг друга в начале вооруженного противостояния. Столица непризнанной Нагорно Карабахской Республики, Степанакерт, подвергся артиллерийским обстрелам.

Ранее стало известно, что Азербайджан взял под контроль более 20 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

темы
Турция
Азербайджан
Эрдоган
Нагорный Карабах
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!