Азербайджан взял под контроль более 20 населенных пунктов в Нагорном Карабахе

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Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль ряд территорий в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом сегодня заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

По словам Алиева азербайджанские военные взяли под контроль более 20 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

При этом в минобороны Армении сообщили об отражении атак в направлении населенных пунктов Мартуни, Мартакерт и Тагавард, пишет «Russia Today».

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила ранее, что азербайджанские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по Степанакерту.