В Армении заявили об обстреле Степанакерта кассетными боеприпасами

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что азербайджанские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по Степанакерту.

В ведомстве заявили, что вооруженные силы Азербайджана минувшей ночью применили кассетные боеприпасы по Степанакерту. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее «Русская планета» поговорила с председателем Комитета Госдумы по делам СНГ и евроинтеграции Леонидом Калашниковым.

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