Новости Политика
Политика
В Армении заявили об обстреле Степанакерта кассетными боеприпасами
9 ноября, 2020 11:08
1 мин
фото: Flickr
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что азербайджанские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по Степанакерту.
В ведомстве заявили, что вооруженные силы Азербайджана минувшей ночью применили кассетные боеприпасы по Степанакерту. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее «Русская планета» поговорила с председателем Комитета Госдумы по делам СНГ и евроинтеграции Леонидом Калашниковым.
Калашников рассказал насколько реально введение российских миротворцев в Карабах.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин