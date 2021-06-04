На вес золота: заключенных отправят на поиски драгметалла
Смена мигрантов на заключенных может быть интересно как им самим, так и их семьям.
«Возможность использования труда [заключенных] при, допустим, золотодобыче — это не просто использование дармового, как говорится, труда. Это оплата по фактически выполняемой работе, что может быть интересно лицам, отбывающим наказание и имеющим право на такую работу вне территории исправительного учреждения», - сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
По его словам, «есть структуры, готовые попробовать». Их название он не сообщил. При этом глава региона отметил, что речь идет о добыче золота, сообщает РБК.
Ранее стало известно, что в рамках пилотного проекта РЖД могут привлечь до 600 заключенных к работам на железнодорожных сетях Дальнего Востока. Для работ на Восточном полигоне требуется 9 тысяч человек.