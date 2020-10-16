Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

На Урале женщина забила до смерти молотком четырехлетнюю дочь

Марьям Ибрагимова
16 октября, 2020 16:56
2 мин
Фото: belive.ru
Фото: belive.ru

35-летняя жительница Кировграда подозревается в убийстве собственной четырехлетней дочери. После случившейся трагедии, женщина пыталась свести счеты с жизнью.

Инцидент произошел сегодня, 16 октября. В одной из квартир по улице Лермонтова нашли тело девочки 2016 года рождения. Следователи сообщают о признаках насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетней», сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Мать погибшей девочки находится сейчас в больнице – она пыталась покончить с собой после того, как забила дочь молотком в приступе ярости. «Скорую» на место происшествия вызвал гражданский муж женщины. Известно, что семья на учете службы по делам несовершеннолетних не состояла. По данным E1.RU, незадолго до трагедии подозреваемая употребляла антидепрессанты, но сегодня утром, видимо, переборщила с дозировкой.

В настоящее время полиция вместе с сотрудниками СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что забивший до смерти молотком ветерана и его жену рязанец получил 19 лет заключения.

темы
убийство
ребенок
Свердловская область
малолетние
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!