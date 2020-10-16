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35-летняя жительница Кировграда подозревается в убийстве собственной четырехлетней дочери. После случившейся трагедии, женщина пыталась свести счеты с жизнью.

Инцидент произошел сегодня, 16 октября. В одной из квартир по улице Лермонтова нашли тело девочки 2016 года рождения. Следователи сообщают о признаках насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетней», сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Мать погибшей девочки находится сейчас в больнице – она пыталась покончить с собой после того, как забила дочь молотком в приступе ярости. «Скорую» на место происшествия вызвал гражданский муж женщины. Известно, что семья на учете службы по делам несовершеннолетних не состояла. По данным E1.RU, незадолго до трагедии подозреваемая употребляла антидепрессанты, но сегодня утром, видимо, переборщила с дозировкой.

В настоящее время полиция вместе с сотрудниками СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что забивший до смерти молотком ветерана и его жену рязанец получил 19 лет заключения.