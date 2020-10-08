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Забивший до смерти молотком ветерана и его жену рязанец получил 19 лет заключения

Марьям Ибрагимова
8 октября, 2020 15:59
1 мин
Фото: sterhluki.ru
Фото: sterhluki.ru

В Рязани 21-летнего Максима Куприна приговорили к 19 годам заключения в колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.

Резонансное преступление произошло утром 26 сентября прошлого года. Молодой человек постучался в дверь к пожилым людям под предлогом продажи бытовых товаров. Не подозревая о намерениях убийцы, его впустили в квартиру. Захлопнув за собой дверь, Куприн набросился с молотком на ветерана и его супругу. Забив их до смерти, он украл из квартиры деньги и имущество супругов на общую сумму около 18 тысяч рублей и сбежал, выбросив молоток в овраг недалеко от дома убитых. Тела погибших обнаружили родственники в тот же день вечером.

«Под тяжестью собранных доказательств на завершающем этапе расследования Куприн признал свою вину», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Его признали виновным по статье «убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений». Кроме 19 лет заключения в тюрьме, ему назначено ограничение свободы на 2 года после отбытия наказания.

Ранее жительница Белгородской области призналась в убийстве и бетонировании своего мужа.

темы
убийство
ветеран
ВОВ
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