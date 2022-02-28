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На Украине за мародерство начнут «расстреливать на месте» — за повышение цен на товары тоже
28 февраля, 2022 10:00
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Мэр украинского города Ахтырка Павел Кузьменко выступил с категоричным заявлением - он обещал жестоко карать тех, кто задумает грабить местное население.
«За мародерство будут расстреливать на месте», - заявил Кузьменко, подчеркнув, что повышение цен на товары в магазинах тоже будет считаться мародерством, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Глава города напомнил, что с половины шестого вечера до семи утра в Ахтырке действует комендантский час - это значит, что в ночное время в случае опасений разрешено сперва производить предупредительный выстрел в воздух, а после стрелять на поражение.
Ранее сообщалось о решении украинских властей выпустить из мест лишения свободы заключенных, раздать им оружие и отправить на встречу к смерти.
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