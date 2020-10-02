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На Украине усомнились в желании властей бороться с коронавирусом

Дмитрий Байков
2 октября, 2020 07:53
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фото: Pixabay

Власти Украины в условиях пандемии до сих пор не предложили конкретных и адекватных мер для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил лидер украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, Киеву необходимо вести переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса. Если власть собирается спасать своих граждан, надо перестать строить «воздушные замки», ведя переговоры о закупках западной вакцины, которой не существует, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что российские учёные из Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подробно рассказали американским коллегам о вакцине «Спутник V».

По словам главы департамента кардиологии центра «Маймонидес» Джейкоба Шани, данные, которые сообщили ученые из России «произвели огромное впечатление».

темы
Украина
общество
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