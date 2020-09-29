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Российские учёные из Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подробно рассказали американским коллегам о вакцине «Спутник V».

В ходе онлайн-брифинга российские ученые рассказали американским специалистам об основных этапах разработки препарата. Также они сообщили о результатах проведённых клинических испытаний и о проводимых пострегистрационных исследованиях, сообщает телеграм-канал «RT».

Специалисты из США проявили интерес к российской вакцине «Спутник V». По словам главы департамента кардиологии центра «Маймонидес» Джейкоба Шани, данные, которые сообщили ученые из России «произвели огромное впечатление». Препарат в ходе клинических испытаний показал свою эффективность и безопасность.

Ранее сообщалось, что Камбоджа обратилась к России с просьбой предоставить вакцину против коронавируса «Спутник V».

Однако учитывая, что уже несколько стран заказали у РФ этот препарат, Камбоджа будет не первой в списке государств, которые ждут российскую вакцину. Зато есть возможность получить от России вакцину разработанную новосибирским центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».