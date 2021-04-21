На Украине продлили чрезвычайное положение и карантин

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Правительство Украины приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией по коронавирусу. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что правительство продлевает режим чрезвычайной ситуации до 30 июня и карантин из-за коронавируса. По его словам, это прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии.

Премьер-министр призвал украинцев продолжить соблюдать все антикоронавирусные меры и соблюдать осторожность, пишут «Известия».

На сегодняшний день на Украине только 5 человек получили обе дозы, предписанные протоколом вакцинации.

Иностранцы начали устраивать вакцинные туры в Россию.