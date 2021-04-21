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Иностранцы начали устраивать вакцинные туры в Россию

Дмитрий Байков
21 апреля, 2021 08:27
1 мин
Дмитрий Байков
21 апреля, 2021 08:27
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Более 600 человек из Германии намерены посетить Россию для того, чтобы вакцинироваться российским препаратом «Спутник V».

При этом уже 50 человек, благодаря норвежскому туристическому агенству World Visitor, сделали первый укол.

Как пишут «Известия», интерес к российскому препарату есть и в других странах. Так, например, австрийцы тоже готовы заплатить за прилет в Россию и сделать вакцину.

Как рассказали в норвежской компании, никаких проблем с пересечением границы между Германией и Россией у желающих уколоться не возникло. Авиасообщение открыто еще с 1 апреля.

Тем временем, московская мэрия решила отложить до середины мая принятие решения о снятии запрета на массовые мероприятия в городе на фоне эпидемии коронавируса.

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