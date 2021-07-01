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На Украине появился Нью-Йорк
1 июля, 2021 15:23
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Pixabay
Верховная рада одобрила проект, который предусматривает переименование поселка городского типа Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк.
Поселок Новгородское назывался Нью-Йорком до 1951 года. При СССР было решено русифицировать название.
Сейчас в поселке проживают около 12 тысяч человек. Сообщается, что за переименование Новгородского выступили его жители, которые хотели вернуть населенному пункту историческое название, появившееся в 1892 году, пишет «РИА Новости».
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