На Украине облили краской памятник Бандере

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Во Львове неизвестные облили памятник Бандере, основателя «Украинской повстанческой армии» (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел ночью 5 февраля на площади Кропивницкого во Львове. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 4 лет лишения свободы по статье «Хулиганство».

Предпринимаются меры для установления злоумышленников и обстоятельств происшествия, пишет «РИА Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое решение о блокировки трех телеканалов.