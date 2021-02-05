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Общество
На Украине облили краской памятник Бандере
5 февраля, 2021 11:51
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фото: Wikipedia
Во Львове неизвестные облили памятник Бандере, основателя «Украинской повстанческой армии» (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Инцидент произошел ночью 5 февраля на площади Кропивницкого во Львове. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 4 лет лишения свободы по статье «Хулиганство».
Предпринимаются меры для установления злоумышленников и обстоятельств происшествия, пишет «РИА Новости».
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