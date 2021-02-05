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На Украине облили краской памятник Бандере

Дмитрий Байков
5 февраля, 2021 11:51
1 мин
Дмитрий Байков
5 февраля, 2021 11:51
1 мин
1
фото: Wikipedia

Во Львове неизвестные облили памятник Бандере, основателя «Украинской повстанческой армии» (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел ночью 5 февраля на площади Кропивницкого во Львове. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до 4 лет лишения свободы по статье «Хулиганство».

Предпринимаются меры для установления злоумышленников и обстоятельств происшествия, пишет «РИА Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое решение о блокировки трех телеканалов.

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