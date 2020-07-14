На Украине легализуют игорный бизнес

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Верховная Рада Украины приняла закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Законопроект во втором чтении поддержали 248 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Эксперты считают, что легализация игорного бизнеса даст дополнительно в бюджет страны более 400 миллионов долларов в год.

Законопроект предусматривает возможность установки игровых автоматов в трехзвездочных отелях и выше, а казино – в пятизвездочных отелях и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров, пишет «Russia Today».

Ранее глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что намерен увеличить число военных на территории области. По его мнению, это необходимо для усиления противостояния возможным угрозам, которые якобы связаны с водообеспечением Крыма.