Украина увеличит число военных на границе с Крымом
Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что намерен увеличить число военных на территории области.
По словам Гусева, он обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением провести отдельное заседание относительно «усиления возможностей вооруженных сил на юге Украины». По его мнению, это необходимо для усиления противостояния возможным угрозам, которые якобы связаны с водообеспечением Крыма.
Также Гусев заявил, что осенью Украина проведет военные учения, которые продлятся около месяца, пишет «Раньше всех. Ну почти».
Крым уже в течение шести лет живет в условиях водной блокады. Несмотря на это на полуострове уверены, что проблема будет решена. Сейчас ведутся работы направленные на устранение нехватки воды в регионе.
По словам члена Совфеда Сергея Цекова, введенная Украиной водная блокада является «аморальной». При этом Киев собственноручно отказался от серьезного пополнения своего бюджета от поставок воды Крым.