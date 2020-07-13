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Украина увеличит число военных на границе с Крымом

Дмитрий Байков
13 июля, 2020 12:41
2 мин
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фото: Flickr

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что намерен увеличить число военных на территории области.

По словам Гусева, он обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением провести отдельное заседание относительно «усиления возможностей вооруженных сил на юге Украины». По его мнению, это необходимо для усиления противостояния возможным угрозам, которые якобы связаны с водообеспечением Крыма.

Также Гусев заявил, что осенью Украина проведет военные учения, которые продлятся около месяца, пишет «Раньше всех. Ну почти».

Крым уже в течение шести лет живет в условиях водной блокады. Несмотря на это на полуострове уверены, что проблема будет решена. Сейчас ведутся работы направленные на устранение нехватки воды в регионе.

По словам члена Совфеда Сергея Цекова, введенная Украиной водная блокада является «аморальной». При этом Киев собственноручно отказался от серьезного пополнения своего бюджета от поставок воды Крым.

темы
Украина
Крым
политика
военные
Россия
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