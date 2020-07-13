Украина увеличит число военных на границе с Крымом

Политика

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Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что намерен увеличить число военных на территории области.

По словам Гусева, он обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением провести отдельное заседание относительно «усиления возможностей вооруженных сил на юге Украины». По его мнению, это необходимо для усиления противостояния возможным угрозам, которые якобы связаны с водообеспечением Крыма.

Также Гусев заявил, что осенью Украина проведет военные учения, которые продлятся около месяца, пишет «Раньше всех. Ну почти».

Крым уже в течение шести лет живет в условиях водной блокады. Несмотря на это на полуострове уверены, что проблема будет решена. Сейчас ведутся работы направленные на устранение нехватки воды в регионе.

По словам члена Совфеда Сергея Цекова, введенная Украиной водная блокада является «аморальной». При этом Киев собственноручно отказался от серьезного пополнения своего бюджета от поставок воды Крым.