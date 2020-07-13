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«Аморальная» водная блокада Крыма ударит по самой Украине

Дмитрий Байков
13 июля, 2020 11:47
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фото: Pixabay

Российские военные проложили более 50 километров трубопровода, соединяющего Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Крым уже в течение шести лет живет в условиях водной блокады. Несмотря на это на полуострове уверены, что проблема будет решена. Сейчас ведутся работы направленные на устранение нехватки воды в регионе.

По словам члена Совфеда Сергея Цекова, введенная Украиной водная блокада является «аморальной». При этом Киев собственноручно отказался от серьезного пополнения своего бюджета от поставок воды Крым.

Россия решит водную проблему на полуострове, а для Украины это обернется поражением как в финансовом плане, так и в репутационном, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее экс-посол США на Украине Джон Хербст порекомендовал властям страны не возобновлять подачу воды в Крым.

По словам Хербста, Украина должна придерживаться «политики прекращения поставок воды в аннексированный Крым», поскольку это является важным компонентом давления на Россию.

темы
Украина
Россия
Крым
политика
вода
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