На Украине антирекорд по коронавирусу. В стране хотят ужесточить ограничения

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Минздрав Украины просит правительство принять решение об усилении карантинных мер из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, необходимо прекратить работу заведений общественного питания и развлекательных площадок в торгово-развлекательных центрах. Запретить проведение всех массовых культурных мероприятий и ограничить деятельность фитнес-центров.

Также рекомендуется магазинам и аптекам ввести отдельное время для обслуживания пенсионеров.

Накануне на Украине зарегистрированы рекордные 9850 новых случаев заражения коронавирусом, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом становится катастрофической. Вторую волну COVID-19 легко пройти не удастся, страна подошла к точке невозврата. «Мы близки к катастрофе», - подчеркнул чиновник.