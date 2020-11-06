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На Украине антирекорд по коронавирусу. В стране хотят ужесточить ограничения

Дмитрий Байков
6 ноября, 2020 09:47
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фото: Pixabay

Минздрав Украины просит правительство принять решение об усилении карантинных мер из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, необходимо прекратить работу заведений общественного питания и развлекательных площадок в торгово-развлекательных центрах. Запретить проведение всех массовых культурных мероприятий и ограничить деятельность фитнес-центров.

Также рекомендуется магазинам и аптекам ввести отдельное время для обслуживания пенсионеров.

Накануне на Украине зарегистрированы рекордные 9850 новых случаев заражения коронавирусом, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом становится катастрофической. Вторую волну COVID-19 легко пройти не удастся, страна подошла к точке невозврата. «Мы близки к катастрофе», - подчеркнул чиновник.

темы
Украина
общество
карантин
коронавирус
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