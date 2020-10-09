На центральной площади Бишкека стреляют

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В столице Киргизии Бишкеке начались столкновения митингующих, слышна стрельба. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается о столкновениях на центральной площади Бишкека, где собрались митингующие сторонники оппозиционных партий, между которыми начались столкновения.

Сначала протестующие кидали друг в друга бутылки и камни. Потом раздалось несколько хлопков, похожих на выстрелы, сообщает телеграм-канал «Mash».

Тем временем президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в столице республики Бишкеке.

ЧП начнет действовать с 9 октября с 17:00 по московскому времени. Режим предполагает разрешение вводить комендантский час, а также ограничение въезда и выезда граждан и передвижение в городе.

Генштабу страны приказано ввести войска в Бишкек для охраны правопорядка.