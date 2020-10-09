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Политика
В столицу Киргизии вводятся войска вместе с режимом ЧП
9 октября, 2020 14:14
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фото: Kremlin.ru
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в столице республики Бишкеке.
ЧП начнет действовать с 9 октября с 17:00 по московскому времени. Режим предполагает разрешение вводить комендантский час, а также ограничение въезда и выезда граждан и передвижение в городе.
Генштабу страны приказано ввести войска в Бишкек для охраны правопорядка, сообщает телеграм-канал «RT».
Ранее сообщалось, что в Киргизии пропал президент Сооронбай Жээнбеков. Неизвестно также местонахождение премьер-министра Кубатбека Боронова.
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