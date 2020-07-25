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Общество
На Техас готов обрушится первый в этом году ураган «Ханна»
25 июля, 2020 18:34
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Фото: ГУ МЧС России по Севастополю
Вечером 25 июля на американский штат Техас обрушится первый в этом году ураган, предупреждает Национальный ураганный центр США.
Как передает CBC News, ураган под названием «Ханна» движется со скоростью 120 км/час. Специалисты полагают, что на штат обрушатся мощные ветры, ливни, штормовые волны и, возможно, торнадо.
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