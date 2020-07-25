На Техас готов обрушится первый в этом году ураган «Ханна»

Общество

Фото: ГУ МЧС России по Севастополю

Вечером 25 июля на американский штат Техас обрушится первый в этом году ураган, предупреждает Национальный ураганный центр США.

Как передает CBC News, ураган под названием «Ханна» движется со скоростью 120 км/час. Специалисты полагают, что на штат обрушатся мощные ветры, ливни, штормовые волны и, возможно, торнадо.

Ранее в Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 6.2.