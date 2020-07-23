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Общество
В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,2
23 июля, 2020 07:53
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фото: Pixabay
В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки магнитудой 6.2 были зафиксированы в 617 километрах от столицы Непала — города Катманду. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что сильное землетрясение произошло у берегов штата Оахака на юге Мексики. Магнитуда подземных толчков составила 7,7.
Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра.
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