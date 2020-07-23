По состоянию на 22 июля 10:30
Заболевших789 190
За последние сутки5 862
Выздоровело572 053
Умерло12 745
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,2

Дмитрий Байков
23 июля, 2020 07:53
1 мин
1
фото: Pixabay

В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки магнитудой 6.2 были зафиксированы в 617 километрах от столицы Непала — города Катманду. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение произошло у берегов штата Оахака на юге Мексики. Магнитуда подземных толчков составила 7,7.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра.

темы
общество
Китай
землетрясение
1 мин