В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,2

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фото: Pixabay

В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки магнитудой 6.2 были зафиксированы в 617 километрах от столицы Непала — города Катманду. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение произошло у берегов штата Оахака на юге Мексики. Магнитуда подземных толчков составила 7,7.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра.