Общество
На стройке в Шереметьево взбунтовались рабочие
17 июля, 2020 11:30
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Stroi.mos.ru
Строители взлетно-посадочной полосы у терминала B в Шереметьево взбунтовались. Они требуют выплаты обещанных сверхурочных.
На стройке с раннего утра собрались больше 100 человек, которые ремонтируют ВВП в аэропорту. Руководство строительной фирмы вышло к бунтующим, но конфликт не погашен.
На месте дежурит полиция и Росгвардия, сообщает Telegram-канал Baza. Серьезных стычек не было, хотя несколько рабочих задержали.
Ранее сообщалось об урегулировании разногласий между рабочими из Узбекистана, занятыми на строительстве завода для «Газпрома» в Амурской области, и подрядчиком. 13 июля рабочие разгромили офис компании и перевернули автомобили, требуя выплаты зарплат.
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