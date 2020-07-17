На стройке в Шереметьево взбунтовались рабочие

Общество

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Строители взлетно-посадочной полосы у терминала B в Шереметьево взбунтовались. Они требуют выплаты обещанных сверхурочных.

На стройке с раннего утра собрались больше 100 человек, которые ремонтируют ВВП в аэропорту. Руководство строительной фирмы вышло к бунтующим, но конфликт не погашен.

На месте дежурит полиция и Росгвардия, сообщает Telegram-канал Baza. Серьезных стычек не было, хотя несколько рабочих задержали.

Ранее сообщалось об урегулировании разногласий между рабочими из Узбекистана, занятыми на строительстве завода для «Газпрома» в Амурской области, и подрядчиком. 13 июля рабочие разгромили офис компании и перевернули автомобили, требуя выплаты зарплат.