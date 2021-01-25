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Общество

На следующий день после акций полиция задерживала и увозила в отдел случайных прохожих

Лилия Караева
25 января, 2021 10:39
2 мин
Лилия Караева
25 января, 2021 10:39
2 мин
Митинг в Санкт-Петербурге
Русская планета

Полиция в Санкт-Петербурге задержала и увезла в отдел около 40 человек, гуляющих в центре города. Случайным прохожим выдали протоколы об участии в незаконной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 24 января, однако митингов в этот день заявлено не было.

Полиция останавливала людей и провожала в пассажирский автобус. Потом россиян доставили в 5-й отдел на набережной Обводного канала.

Один из задержанных Егор Марков рассказал «Фонтанке», что шел с приятелем по Невскому около часа дня. Их задержали полицейские и проводили в автобус. Спустя три часа молодых людей доставили в отдел. Еще несколько часов студенты сидели в полиции.

В протоколе, который заставляли подписать, говорилось, что молодые люди нарушили коронавирусные правила, так как приняли участие в акции в поддержку Навального, на которой было 350 человек. Их якобы предупреждали по громкоговорителю о необходимости прекратить противоправные действия.

Марков признался, что в реальной акции протеста не участвовал и подписывать протокол не хотел.

«Ну в итоге нас морально придавили, мы подписали и пошли», - рассказал юноша.

Митинги прошли в России 23 января. По итогам возбудили 15 уголовных дел. Задержаны 3700 человек.

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Санкт-Петербург
митинг
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2 мин
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