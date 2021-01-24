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Протесты в России: правозащитники сообщили более чем о 3 тысячах задержанных

Сергей Михневич
24 января, 2021 08:31
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 08:31
1 мин
Москва
Русская планета

В России выросло число задержанных в ходе вчерашних акций в поддержку политика Алексея Навального.

По данным «ОВД-Инфо», всего по стране полиция «схватила» 3296 человек.

Из них 1294 были задержаны в столице, 489 - в Петербурге, 96 - в Новосибирске, 92 - Воронеже, 90 - в Нижнем Новгороде, 88 - в Казани, 58 - в Хабаровске. Остальные были задержаны в других крупных городах России, пишет Росбалт.

23 января в городах страны прошли несогласованные митинги против ареста Алексея Навального. В столице, по разным данным, на улицы вышли от 15 до 20 тыс. человек, в Петербурге - около 10 тыс.

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