На Сергея Шойгу пожаловались в военную прокуратуру по поводу недавнего посещения военкомата
На министра обороны России Сергея Шойгу пожаловались в военную прокуратуру. Поводом стала внезапная проверка главой Минобороны московского военкомата.
Правозащитник из Екатеринбурга Андрей Щукин проанализировал попавшее в интернет видео с посещением комиссариата и заметил - чиновник был в помещении без маски, несмотря на требования, обязательные для всех.
Он заметил, что на фоне смерти сестры - Ларисы Шойгу - чиновник должен показывать пример, как себя обезопасить.
«В таком случае вопрос: что вы требуете от граждан, если сами нарушаете элементарные правила поведения в обществе? Политика двойных стандартов», — написал активист. Его слова приводит издание It’s my city.
Прокуратура отклонила жалобу и перенаправила обращение в Минобороны. Щукин будет обжаловать ответ в суде.
Шойгу пришел с проверкой в московский военкомат 8 июня. Сообщалось, что визит связан с жалобами пенсионеров.