На Сахалине помощь женщине с парковкой обернулась для пенсионера смертью

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На Сахалине автоледи, пытаясь припарковаться, лишила пенсионера ноги и жизни. Следователи завершили расследование уголовного дела и передали его в суд.

Инцидент произошел утром 15 ноября прошлого года на улице Комсомольская в городе Оха. По версии следствия, 32-летняя местная жительница хотела припарковаться в гаражном боксе. Столкнувшись с определенными трудностями, она попросила находящегося в помещении 64-летнего водителя помочь ей. Тот согласился и стал показывать руками, чтобы она ехала на него. Женщина выбрала неправильную скорость и наехала на пенсионера.

«В результате чего последний получил тяжкие телесные повреждения в виде травматической ампутации левой голени. От полученных травм и последующей массивной кровопотери мужчина скончался на месте происшествия», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Сахалинской области.

Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

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