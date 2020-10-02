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Сотрудник Новосибирского СИЗО сбил насмерть 51-летнего мужчину

Кирилл Савушкин
2 октября, 2020 13:22
1 мин
Photo
Flickr

В Новосибирске следователи завёли уголовное дело в отношении сотрудника Федеральной службы исправления наказаний. Накануне он сбил насмерть пешехода.

Работавшего в СИЗО-1 сотрудника подозревают в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть (часть 3 статьи 264 УК). Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По имеющимся данным, вечером вторника, сотрудник изолятора на личной машине сбил пешехода. В СК при этом утверждают, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте, а сотрудник ФСИН вызвал ему скорую помощь после ДТП, пострадавший умер по дороге в больницу.

темы
ФСИН
авария
Новосибирск
1 мин
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