Facebook.com/skillboxru

В Черном море нашли тело бизнесмена, основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, который входил в рейтинг Forbes. Он пропал 1 ноября в Сочи.

Об обнаружении тела на пятый день поисков сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.

Коропов вышел из отеля Radisson Collection в районе Имеретинской низменности. Очевидцы видели его в районе пирса.

3 ноября в акватории Черного моря нашли личные вещи бизнесмена. Их подняли на берег.