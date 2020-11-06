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Общество
На пятый день поисков тело россиянина из списка Forbes обнаружили в Черном море
6 ноября, 2020 11:33
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Facebook.com/skillboxru
В Черном море нашли тело бизнесмена, основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, который входил в рейтинг Forbes. Он пропал 1 ноября в Сочи.
Об обнаружении тела на пятый день поисков сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.
Коропов вышел из отеля Radisson Collection в районе Имеретинской низменности. Очевидцы видели его в районе пирса.
3 ноября в акватории Черного моря нашли личные вещи бизнесмена. Их подняли на берег.
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