Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

На протестной акции в Минске использовали самодельную бомбу

Дмитрий Байков
2 ноября, 2020 12:44
1 мин
1
фото: Wikipedia

Протестующие в Минске использовали самодельное взрывное устройство на шествии. Об этом сообщили в МВД Беларуси.

В минувшее воскресенье в Минске прошли очередные акции протеста оппозиции. На шествии, анонсированном некоторыми интернет-ресурсами как «Дзяды. Марш против террора», было задержано около 40 человек.

Сообщается, также, что протестующие использовали самодельное взрывное устройство. Мероприятие сопровождалось случаями активного сопротивления сотрудникам силовых структур, пишет «РИА Новости».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег участников беспорядков от попыток дестабилизировать инфраструктуру республики.

По словам Лукашенко, нельзя пересекать кранные линии, они обозначены. «И не дай бог кто-то их переступит». «Нам отступать некуда» с сегодняшнего дня «мы в плен никого не берем».

темы
общество
взрыв
Беларусь
протесты
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!