На протестной акции в Минске использовали самодельную бомбу

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Протестующие в Минске использовали самодельное взрывное устройство на шествии. Об этом сообщили в МВД Беларуси.

В минувшее воскресенье в Минске прошли очередные акции протеста оппозиции. На шествии, анонсированном некоторыми интернет-ресурсами как «Дзяды. Марш против террора», было задержано около 40 человек.

Сообщается, также, что протестующие использовали самодельное взрывное устройство. Мероприятие сопровождалось случаями активного сопротивления сотрудникам силовых структур, пишет «РИА Новости».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег участников беспорядков от попыток дестабилизировать инфраструктуру республики.

По словам Лукашенко, нельзя пересекать кранные линии, они обозначены. «И не дай бог кто-то их переступит». «Нам отступать некуда» с сегодняшнего дня «мы в плен никого не берем».