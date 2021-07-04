На пресс-секретаря Бориса Ельцина подали в суд
Садоводы подали в суд на последнего пресс-секретаря первого президента РФ Бориса Ельцина Дмитрия Якушкина, а также его жену Марину Якушкину, являющуюся дочерью известного советского и российского журналиста Генриха Боровика. Последний, к слову, тоже числится в списке «неугодных». Всё из-за неуплаты взносов в СНТ.
Известно, что с иском в суд обратилось садоводческое некоммерческое товарищество «ДСК Советский писатель». В материалах говорится, что с марта 2018-го по октябрь 2020 года у вышеперечисленных лиц образовалась задолженность по членским взносам. Генрих Боровик не выплатил 55,5 тысяч рублей, его дочь – 6 тысяч, а зять – две тысячи. Кроме того, садоводы считают, что им необходимо «накинуть» сверху еще 38 тысяч рублей за юридические расходы, передает Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось о том, что генпрокуратура завела дело на президента страны.