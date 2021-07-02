Генеральная прокуратура решила завести дело на президента страны
В Бразилии Генпрокуратура выступила за начало расследования против президента Жаира Болсонару. Глава страны подозревается в попустительстве коррупции в ходе сделок по приобретению индийской вакцины от коронавируса COVOD-19.
Об инциденте рассказала бразильская газета Globo. По её данным, в Генпрокуратуре посчитали нужным установить обстоятельства приобретения индийской вакцины Covaxin. Ведомство полагает, что президенту страны было известно о том, что сделка по препарату имела некоторую коррупционную составляющую. Кроме того, Генпрокуратура хотела бы прояснить роль в закупке вакцины самого Болсонару и возможную личную заинтересованность президента.
Неделей ранее в бразильских СМИ появился материал о том, что закупка индийской вакцины Covaxin прошла по завышенной цене. Согласно документам, первоначально препарат стоил 1,34 доллара за одну дозу. В контракте, который заключил Минздрав, стоимость препарата за дозу выросла уже до 15 долларов.
Публикация вызвала общественный резонанс, ряд бразильских сенаторов предложили начать расследование о возможной причастности к сделке президента страны.
На фоне скандала контракт на поставку индийской вакцины был приостановлен, отмечает «ТАСС».