На поле около аэропорта Домодедово вывели «подсказку» для собирающихся в отпуск

Общество

Телеканал «360»

В Московской области вывели на поле надпись величиной с 16 футбольных полей. Она напоминает, что ради отдыха необязательно лететь в другую страну - красивая природа и пляжи есть рядом со столицей.

Надпись «Лето в Подмосковье» сделали на поле в городском округе Ступино недалеко от аэропорта Домодедово. Она занимает площадь в 16,82 гектара - ее хорошо видно с самолета.

Для надписи выбрали поле с травами кормовых культур. Всю скошенную траву отдали на корм.

Фразу делали на поле с 10 июля - работы затянулись из-за проливного дождя. Выкашивание букв заняло 3-4 дня.

Телеканал «360» напомнил путешественникам, что если хочется посетить храмы, стоит отправиться в Сергиев Посад. Любителям позагорать советуют поехать в Дубну. Покататься на велосипедах и полюбоваться старинными усадьбами можно в Звенигороде. Конные прогулки предлагают в Рузском городском округе. Ценителям авиационной техники будет интересно в Жуковском.

Ранее жители поселка в Курской области обратились к президенту Владимиру Путину при помощи картошки. Они пропололи кусты таким образом, что с высоты был виден призыв «Путин, помогите Кукуевке».