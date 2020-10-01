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В настоящее время в Санкт-Петербурге COVID-19 болеют более 11 тысяч горожан, что превышает даже пик заболеваемости — 9 июня — тогда в городе болело 10 619 человек.

«На 1 октября у нас 11 117 активных больных, что составляет 104,7% от первого пика. Оснований считать, что этот рост замедлится или мы вдруг выйдем на плато, нет никаких, учитывая, что каждый день число активных больных прирастает», — заявил доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Алексей Боровков.

Он рассказал, что число активных больных складывается из суммы всех заболевших за период пандемии за вычетом выздоровевших и умерших.

«Усредненный сценарий — именно по этой траектории Санкт-Петербург сейчас двигается. Этот сценарий говорит, что в районе 10-11 декабря у нас будет порядка 15 тыс. активных больных, то есть примерно в полтора раза больше, чем было в июне», — приводит слова ученого «Интерфакс».

По его словам, даже при лучшем развитии событий, пик заболеваемости в Северной столице будет пройден только 20 декабря. А если всё пойдет плохо — 30 ноября, тогда число активных больных можнт достигнуть 18 тыся человек.

Ранее сообщалось, что распространение коронавирусной инфекции в России удастся остановить к лету следующего года. Такие сроки назвала главный врач ГБУЗ Москвы «ГКБ №52» Марьяна Лысенко.