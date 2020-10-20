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На ограбивших сына главреда Cosmopolitan полицейских завели уголовное дело

Марьям Ибрагимова
20 октября, 2020 15:28
2 мин
Фото: prokuratura-vrn.ru
Фото: prokuratura-vrn.ru

В Москве сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении полицейских, отнявших у сына главного редактора журнала Cosmopolitan Екатерины Великиной деньги, когда он возвращался домой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Согласно УК РФ, наказание по данному проступку может быть от крупного штрафа до четырех лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября. Одиннадцатиклассник шел от репетитора к станции метро Шаболовская. Внезапно рядом с ним остановилась машина ППС, откуда вышел полицейский. Заметив человека в форме, юноша стал убегать – испугался, так как шел с сигаретой. Школьник остановился, когда ему в спину крикнули "стой, с**а, почки отобью, стрелять буду". Дальше полицейский предложил уладить вопрос мирно и «уплатить какой-нибудь штраф». В результате, школьнику пришлось достать из кармана деньги, отложенные для репетиторов – восемь тысяч рублей.

Великина обратилась в правоохранительные органы. Произошедшим заинтересовались в СКР.

темы
полиция
превышение полномочий
Cosmopolitan
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