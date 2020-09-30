Фото: Денис Яковлев / Югополис

В Москве подростка ограбили полицейские. Как оказалось, он является сыном главного редактора журнала Cosmopolitan Екатерины Великиной, которая решила придать ситуацию огласке.

По ее словам, накануне одиннадцатиклассник шел от репетитора к станции метро Шаболовская. Внезапно рядом с ним остановилась машина ППС, откуда вышел полицейский. Заметив человека в форме, юноша стал убегать.

«Через 15 секунд ровно он остановился, потому что в спину был крик "стой, с**а, почки отобью, стрелять буду". Дальше полицейский поставил его лицом к стене, начал перетряхивать его вещи, залез в телефон, а пока из машины шли коллеги полицейского – их было еще двое – начался разговор "а чего побежал?"», – рассказала в своем Facebook-аккаунте Великина.

Подросток попытался объяснить полицейским, что испугался, так как шел по улице с сигаретой, на что сотрудники ППС предложили решить вопрос мирно и «уплатить какой-нибудь штраф». В результате, школьнику пришлось достать из кармана деньги, отложенные для репетиторов – восемь тысяч рублей. Сумма показалась полицейским незначительной.

«Дальше его припугнули тем, что поставят на учет, и что будут "искать всякое после привоза в отделение". Прессовали минут 10, забрали 8000 и сказали "без обид, мы тебя не видели"», – продолжила главред журнала.

Известно, что правоохранительные органы Москвы не заставила себя ждать и оперативно подключилась к решению проблемы. Трех полицейских незамедлительно нашли, 16-летний сын Великиной их опознал. Сейчас проводится проверка о вымогательстве, сообщает «МК».

Ранее сообщалось, что питерские грабители напали на инкассаторов и похитили сумки, набитые наличностью на сумму в 10 миллионов рублей.