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На одиннадцатый день после вакцинации Ангела Меркель появилась в эфире забинтованной

Лилия Караева
27 апреля, 2021 16:55
1 мин
Лилия Караева
27 апреля, 2021 16:55
1 мин
Ангела Меркель
Kremlin Pool/Global Look Press

У канцлера Германии Ангелы Меркель заметили повязку крест-накрест на среднем пальце. В таком виде немецкий лидер вышла в эфир.

О странной повязке на пальце Меркель сообщил Telegram-канал РИА Новости. Почему у нее перевязан палец, не уточняется.

В 2019 году у канцлера ФРГ несколько раз случались приступы дрожи. Они фиксировались на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а также премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Канцлер дважды слушала национальные гимны сидя из-за приступов.

16 апреля Меркель привилась вакциной от коронавируса AstraZeneca. В Германии этот препарат используют для граждан старше 60 лет. У лиц младшего возраста прививка может вызвать образование тромбов.

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ТЕГИ
Ангела Меркель
Коронавирус
Повязка
Палец
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