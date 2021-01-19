На месте схода лавины в Карачаево-Черкесии сохраняется высокая опасность

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Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов сообщил, что угроза схода лавин в регионе остается высокой. Он призывает жителей проявить осторожность.

«Хочу напомнить, что в горах Карачаево-Черкесии сохраняется серьезная лавиноопасность, о чем ранее предупреждал информационный центр МЧС», - написал глава региона в соцсети Instagram.

Он добавил, что, в связи с этим, специальные службы должны «предпринять все меры безопасности», а граждане должны быть «предельно осторожны», передают «Известия».

Напомним, 18 января в поселке Домбай сошла снежная лавина. По разным данным снегом завалило от 4 до 20 людей. Как минимум один человек погиб.